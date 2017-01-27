【佔中9人案】控方播戴耀廷籲學生撤離片段　戴與陳淑莊哭泣　朱耀明手帕抹眼 (15:43)

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影片顯示，三子於2014年12月2日舉行記者會，宣布翌日自首，以及呼籲學生撤離。戴耀廷當時指，自9月28日宣布啟動佔中，其後的發展很快被雨傘運動代替；又指目前情況相當危急，形容警員在過去數天越來越失控，令他對佔領者的安全感擔心。

戴當時指，將承認「參與未經批准的公眾集結」罪，但假如被起訴更嚴重罪行，將先以自己有否觸犯相關罪行，再決定會否承擔相關刑責。至於會否承認煽動罪，他指，需視乎煽動罪扣連那條實質罪行，再判斷會否認罪。

朱耀明則流淚表示，當看到手無寸鐵的人士被毆打，作為70歲的老人，他希望帶領所有參加者平安回家，又形容當時情况已偏離愛與和平，故他必須作出決定。戴耀廷和陳淑莊在犯人欄觀看影片時，一度低頭哭泣，朱耀明則用手帕抹眼。

另外，控方播放2014年9月28日黃浩銘和李永達於金鐘發言的片段。黃浩銘透過擴音器表示，他和示威者聚集在分域碼頭街，是因假如警方清場，便一定要經過該地，希望藉此保護學生，又呼籲示威者不要主動與前線警員發生衝突，「他們挑釁，我們不用理他，睬他都有味」，又一度向警車喊「警察守法，停車熄匙」。

黃又一度說：「他們又會話我煽動，你們不是受我煽動，你們有獨立意志，係咪？」當時群眾隨即高呼「係」。庭內眾人觀看影片時一度發出笑聲，法官陳仲衡亦曾面露微笑。

另外，控方曾應戴耀廷要求，播放警方發放催淚彈的一幕。另一條呈堂影片亦曾出現退休警司朱經緯的身影，並與其他警員說：「唔駛咁緊張。」

控方播畢逾10小時片段，下周一（26日）開始傳召證人。

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