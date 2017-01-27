區議員陳炎光騙民政總署1.5萬罪成　判囚2個月3星期　官斥砌詞狡辯無悔意 (15:11)

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裁判官陳慧敏表示，此案件爭議點在於，被告陳炎光（48歲）申領薪金時，有否不誠實。陳官引述被告辯稱，是另一名同事申領薪金事宜，故他沒有為意。惟陳官指，連續3個月是由被告本人發放薪金，反映不是單一事件；其間被告更由原本發放薪金予4名員工，轉變為派發予3名員工，又曾調整各職員的薪金，故被告辯說「無為意」，是砌詞狡辯和匪夷所思。

陳官續稱，被告是資深區議員，對申領職員薪金償還款項的指引，理應瞭如指掌，認為被告是蓄意和不誠實欺騙民政署，終裁定他欺詐罪名成立。

辯方求情時呈遞20封求情信，由被告朋友和街坊等撰寫。陳官隨即詢問，為何信件格式一樣；辯方回應指，部分人士年事已高，書寫有困難，由被告代為處理。辯方續稱，被告服務社區約20年，今次是初犯，明白案情嚴重，但金額不高，被告因此亦會在區議員生涯畫上句號，望法庭輕判。

陳官判刑時斥責，被告身為區議員欺騙公帑，在庭上砌詞狡辯，沒有真誠悔意，辜負社會大眾對區議員的合理期盼，破壞區議員積極服務社會的形象，令區議會蒙上污點，判他監禁2個月3星期，並賠償1.5萬元予民政署。

控罪指，陳炎光在前年5月5日至7月12日期間，虛假地表示女子容鳳群於同年4至6月受僱為兼職助理，並向民政事務總署遞交營運開支償還款項申請，以證明他在該3個月有向容支付5000元月薪，意圖詐騙而誘使民政事務總署職員，處理及支付合共1.5萬元營運開支償還款項，導致他獲益或香港政府蒙受不利。

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