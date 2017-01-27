會展舉行4日樂齡科技博覽　免費入場展出近400展品 (14:48)

其他報道：【天氣速遞】天文台錄今年入秋最低溫18.8度 明早北區或低至15度

東華三院去年從日本引入7部多功能運動儀器「Body Spider Exercise Machine」，協助長者進行復康訓練，如手拉繩、腳踏單車等活動。東華三院計劃主任（安老服務）鄺美恩表示，以往不少長者需獨自進行復康訓練，該儀器好處在於可同時讓最多12名長者一起訓練，讓他們有交流，會更開心。她說，儀器可摺起，也可移動至戶外使用，讓長者一邊做運動，一邊曬太陽。

另一首次亮相的是由瑞典研發的輔助餵食器「Bestic食得易」。用家只要按鈕，儀器的機械手便會用匙羹拿起碟上的食物，協助餵食，主要針對手部功能減退的人士。代理產品的嘉里醫療有限公司營業組長陳顯揚解釋，不少院舍現時由人手餵食，長者或感到沒尊嚴，產品希望能「提高院友的自主權」。

來自日本的「超低床」則可電動升降，最低可降至離地僅7厘米，適合一些有腦退化的長者，減低他們睡覺移動時會墮床受傷的機會。

政務司長張建宗在開幕禮致辭時透露，10億元的「樂齡及康復創科應用基金」下月3日開始接受業界申請。機構屆時可申請基金，以購買、租借或試用樂齡科技。

其他報道：明德學院明年起停收生 續授課至學生畢業

其他報道：【浸大塵爆．短片】湯博士：食用粉末更易引發爆炸 用水救或有危險