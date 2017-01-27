會展舉行4日樂齡科技博覽　免費入場展出近400展品 (14:48)

由社聯、政府及香港科技園合辦的第二屆樂齡科技博覽暨高峰會由今日起一連4日在灣仔會展舉行，近130個來自本地及海外的參展商，展出近380件展品，市民可免費入場。不少海外研發的產品首次在港亮相，有參展商希望產品除了改善照顧及復康服務質素，也能提高長者的自主權，令他們重拾尊嚴及快樂。
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東華三院去年從日本引入7部多功能運動儀器「Body Spider Exercise Machine」，協助長者進行復康訓練，如手拉繩、腳踏單車等活動。東華三院計劃主任（安老服務）鄺美恩表示，以往不少長者需獨自進行復康訓練，該儀器好處在於可同時讓最多12名長者一起訓練，讓他們有交流，會更開心。她說，儀器可摺起，也可移動至戶外使用，讓長者一邊做運動，一邊曬太陽。
另一首次亮相的是由瑞典研發的輔助餵食器「Bestic食得易」。用家只要按鈕，儀器的機械手便會用匙羹拿起碟上的食物，協助餵食，主要針對手部功能減退的人士。代理產品的嘉里醫療有限公司營業組長陳顯揚解釋，不少院舍現時由人手餵食，長者或感到沒尊嚴，產品希望能「提高院友的自主權」。
來自日本的「超低床」則可電動升降，最低可降至離地僅7厘米，適合一些有腦退化的長者，減低他們睡覺移動時會墮床受傷的機會。
政務司長張建宗在開幕禮致辭時透露，10億元的「樂齡及康復創科應用基金」下月3日開始接受業界申請。機構屆時可申請基金，以購買、租借或試用樂齡科技。