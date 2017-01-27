【研同志締結政策？】周浩鼎：一向尊重不同性取向者　批同性婚姻對港危險 (15:02)

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周浩鼎會上指，他及民建聯「一向尊重社會上不同性取向的人」，認為「性小眾應得到所有人尊重」，惟政府制訂政策時，必須確保香港現時一男一女、一夫一妻制度不會被動搖，「婚姻不單單是兩個人的事，婚姻制度與整個社會倫理秩序有着不可分割的關係。婚姻本身亦不單單是一個個人權利，更是一種牽動社會的制度」。

他又稱，現行一男一女婚姻制度，是因為社會知道在生育下一代、照顧下一代和整個人類發展來說，都與這制度有密不可分關係，「若打破現時婚姻制度，社會要負出極高代價」，明言對於社會上任何嘗試衝擊這制度的行動，都要堅決反對。

至於被批評打擊人權及不尊重自由，周浩鼎反駁，若輕率跟隨西方社會「隨波逐流」，會衍生很多問題，如領養、教科書如何教學等，重申同性婚姻合法化，對香港社會危險。

提出動議的人民力量陳志全表示，希望透過今次討論，引起大家關注有關議題。他指，不論是否接受或接納，有關群組都客觀存在，性小眾亦有締結伴侶需要，故政府需要處理及研究相關政策，並非反對同性婚姻就不作討論。

政制及內地事務局長聶德權說，香港現時很多法例及政策，都以現行婚姻制度作基礎，需要尊重。他又指，如果在香港設立認可的民事結合制度，容許同性伴侶締結民事結合，得到類似婚姻的承認和權利，將無可避免對香港現行婚姻制度和社會價值觀帶來「廣泛和深遠的影響」，形容這是非常敏感且具爭議議題，必須小心謹慎處理。

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