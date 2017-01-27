被指伙3保安同鄉毆斃同僚　巴漢有不在場證據仍被羈押173天　入稟向警索「懲罰性賠償」 (14:33)

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原訴Khan Asaf Nawaz（34歲），被告為警務處長。入稟狀指，原訴於2016年2月24日在無充分證據下被捕，及被控謀殺。原訴認為警方知道他是無辜，例如得悉他有不在場證據，但仍落案起訴他，並反對他向高院提出保釋，及將他扣押173天，目的只為了向他施壓，繼而迫他透露更多案情。

原訴指，他到2016年8月13日，案件再次在荃灣裁判法院提堂時，才獲撤控，但已令他蒙受巨大損失。

入稟狀顯示，原訴在被拘留173天期間，失去了全職保安員及兼職售貨員兩份工作，涉及損失共13.2萬元薪金。原訴更須變賣他在巴基斯坦擁有、價值35萬元的土地，以支付不少於15萬元的律師費。若控罪罪成，或會使原訴被判終身監禁，他及其妻兒因此飽受情緒及壓力困擾。

原訴稱，他獲釋後從未接獲任何賠償，又形容警方惡意指控的行為「可惡」，故入稟追討一筆「懲罰性」賠償。

資料顯示，原訴本在天水圍一地盤當保安員。原訴於2016年某日上班遲到遭同事舉報，其兩名孖生胞弟為報復，於同年情人節晚上，不斷腳踢及掌摑該舉報原訴的同事，令他多處受傷致死。原訴其後因有不在場證據而被撤控；其孖生胞弟及一名負責「睇水」的同鄉則承認一項誤殺罪，被判5至10年監禁。

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