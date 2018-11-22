【天氣速遞】天文台錄今年入秋最低溫18.8度　明早北區或低至15度 (14:17)

入秋最低溫18.8度是於早上8至9時期間在天文台尖沙嘴總部錄得，而全港最低溫則是大帽山的8.8度。根據天文台自動分區天氣預報，明早打鼓嶺氣溫或低至15度，上水、天水圍及大埔等較多人居住的地區，亦可能只有16度，都比這些區今天錄得的最低氣溫約17度更低。

天文台在facebook指，來到「小雪」，冷空氣大致已覆蓋中國北方大部分地區，一些地方開始下雪，但雪量未算多，而本港雖暫未算寒冷，但隨着冷空氣累積及擴散，「天寒地凍嘅日子會愈來愈近」。

翻查資料，歷來「小雪」本港錄得的最低氣溫，出現在1975年，當日天文台錄得的全日最低溫度僅10.2度；至於「小雪」的最高氣溫，就是1960年的28.2度。但若以全日平均氣溫計算，「最凍小雪」是1884年，當日平均氣溫為13.4度；「最熱小雪」則在2015年出現，當日平均氣溫為25.4度。

其他報道：【研同志締結政策？】梁美芬反對動搖一男一女婚姻 葉劉反駁：妳捍衛的是耶教觀念 非華人傳統概念

其他報道：明德學院明年起停收生 續授課至學生畢業

其他報道：【多圖】浸大宿舍灑麵粉慶生釀爆炸 12學生燒傷 一人嚴重