明德學院明年起停收生　續授課至學生畢業 (13:37)

據《星島日報》報道，收生不足而陷入財困的明德學院，明年9月起停止收生，學生曾收到校方電郵通知停止招生。據專上課程電子預先報名平台（E-APP）的參與院校顯示，明德學院已不在名單內。

明德學院有辦3個自資學士課程，現全校只有約200名學生，上學年預計250個學額，最後只有62名新入學生（一年級及銜接）。

教育局就停辦一事回覆，香港大學已向局方提交申請，建議明德學院在2019/20學年起繼續使用部分薄扶林校舍，直至全部學生畢業為止，局方現正按既定機制處理有關申請，另指現時並沒其他自資專上院校反映有停止運作的打算。

明德學院回覆《明報》表示，早前與保良局研究共同發展計劃，但鑑於政府正檢討自資專上教育發展，該計劃未能如期落實，加上本港人口變化及未來數年學生人數下降，學院管理當局決定於2019/20學年暫停收生。學院稱，現時教學如常運作、學生如常上課，一切不受影響，正積極物色策略伙伴以推動學院長遠發展。

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