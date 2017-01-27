【研同志締結政策？．短片】梁美芬反對動搖一男一女婚姻　葉劉反駁：妳捍衛的是耶教觀念　非華人傳統概念 (12:14)

梁美芬會上表示，同意政府研究同志平權政策，贊成消除歧視，但不能動搖現行婚姻制度及相關權益，以穩定香港社會家庭和睦的基石。她認為，陳志全的動議是「衝着一夫一妻、一男一女婚姻制度而來，而非單同志締結伴侶的政策」，一旦現行婚姻制度被打倒，便會引起社會劇烈震動。她稱，反對同性戀人士同樣被歧視和批評，例如說他們「恐同」，又舉例把廁所取名「性別友善廁所」，有如反對者是「不友善」，形容情況不是同志平權，而是「同志奪權」。

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葉劉淑儀之後發言，指新民黨將支持陳的動議，及區諾軒和新民主同盟范國威提出的修正案，因他們只要求研究，且法庭不斷作出捍衛平等權利的裁決，政府始終也需要研究。

她亦表明將反對梁美芬的修正案，並引述終院在「W訴婚姻登記官案」的裁決，當中表示香港「一男一女終身結合排除第三者」的婚姻定義，是在1972年因跟隨英國才引進，是一個「耶教」觀念，因此絕非是華人社會傳統的家庭和婚姻觀念。

葉太續稱，華人傳統應是「一夫多妻」，香港乃基於英國殖民才廢除，希望梁美芬看清楚法例，「正在捍衛什麼，妳捍衛的是基督徒、耶教的概念，而非華人傳統社會的家庭婚姻概念」，亦認為梁有所誤會。

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