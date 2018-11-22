【警港鐵站開槍】警要求為父簽保釋等文件　中槍漢兒子：不獲告知內容 (09:40)

其他報道：【警港鐵站開槍．短片】中槍漢兒子：有警員著他不要與議員或律師「講咁多野」

中槍漢周先生的兒子、僱主及民主黨立法會議員涂謹申，今早先後出席港台及商台節目。中槍漢的兒子指，父親現已清醒，但未能坐起身且聽力不清晰，只能卧牀和作簡單對答，日後能再行走的機會很微，由於醫生指不要刺激父親，故仍未告知其傷勢。他稱對警方有少許不滿，因為對方至今仍未有向家屬和公眾給予合理解釋，為何不採用低一級武力，例如警棍和胡椒噴霧。

他續指，事發當日警方致電他，告知其父親中槍入院，稍後有警員為他錄口供，其間均沒有透露發生何事，及後又着他不要與律師和立法會議員「說這麼多事」；直至警方翌日在父親剛做完手術，要他為父親簽署保釋等文件時察覺有不妥，表示「他那些文件又不講給我聽（內容）」，自己也不清楚文件內容，於是最後找到民主黨立法會議員涂謹申的助手求助，而至今亦沒有簽署任何文件。

問及警方曾強調其父親已亮出鎅刀刀片並有即時危險，為何仍質疑警方做法，他稱因為目前仍不知道父親拿出鎅刀的原因，加上現公開的閉路電視片段亦不清晰。

涂謹申在節目中表示，自己關注警方有否着力調查，反問「（警方）應努力呼籲目擊證人，弄成要事主、受傷者去呼籲，又是否妥當呢？」他認為，目擊者對還原真相很重要，說「你那個規模，是否真的很想找到（目擊者），以及是否所謂收夠籌便作罷呢？」

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