美加籲民眾停食羅馬生菜　港加強扣檢　百佳惠康下架 (17:02)

美加近日再爆發大腸桿菌疫情，當中美國共11個州有32宗感染個案。美國早在今年4月曾爆發因食用生菜感染大腸桿菌的疫情，約200人感染，5人死亡，為近10年來全國最大宗大腸桿菌疫情，但FDA表示，近期在市場懷疑有問題的羅馬生菜大多數來自加州，4月出事的產品則來自亞利桑那州，仍在追查大腸桿菌源頭。

至於加拿大則有18宗感染個案，15宗個案來自魁北克省，另外3宗來自安大略省。加拿大衛生部呼籲兩省居民應避免食用羅馬生菜，或混有羅馬生菜的沙律，直至另行通知，但強調無證據顯示全國其他地方受今次疫情影響。

本港食物安全中心稱，正與美國及加拿大有關當局了解事件，包括受影響羅馬生菜的出產地等資料。中心自4月23日起，已暫停美國亞利桑那州出產的蘿蔓生菜進口及在港出售，並加強抽檢來自相關國家的羅馬生菜，即時於進口層面扣檢由美國和加拿大進口的蘿蔓生菜，待檢測結果合格後，才准許推出市場發售。百佳及惠康則表示，已自願將相關產品作預防性暫時下架。

（赫芬頓郵報/加拿大環球電視）

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