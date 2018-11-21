田北辰「重整港鐵公司管治」無約束力議案遭否決 (22:38)

田北辰認為，港鐵未來有機會要負責7個新鐵路項目，加上港人極為依賴鐵路系統，但近年社會對港鐵的服務質素、企業管治及工程監管等方面都有極大意見，政府要重整港鐵管治，包括成立獨立的鐵路拓展署，要求港鐵檢討內部招標制度的準則，和提升港鐵對承建商工程監管的要求等。對於議案被否決，田北辰認為，是政府不願成立獨立鐵路拓展署，才游說建制派投棄權票。

運輸及房屋局長陳帆表示，路政署轄下的鐵路拓展處設有專責分部，分別負責監察高鐵香港段項目和沙中線項目的推展，路政署會審視整個部門所有辦事處及工程項目的人員的編制，適時作出人事調配，有需要時亦會尋求增加資源，以配合路政署整體的工作需要。但陳又稱，政府對強化路政署轄下的鐵路拓展處，或成立新部門專責處理鐵路工程的建議，保持開放的態度。他又說，政府沒有計劃回購港鐵。

此外，陳帆今早回應立法會質詢時表示，沙中線通車日期有可能延誤。他說，在發現紅磡站工程問題後，港鐵已著手研究沙中線局部開通，但需仔細研究是否需要更改信號系統等。政府沒有就港鐵的相關研究定下死線。

其他報道：稱女學員訓練表現不佳「罰」擁抱 飛行導師非禮罪成

其他報道：【七警上訴】六被告指職級年資較低 罪責應較輕

其他報道：高鐵西九站鹹水喉漏水 部分洗手間暫停沖廁水