【Emily Online】陳凱欣偕王祖藍聽初創青年分享　維港見「請支持」霓虹燈飾 (22:32)

陳凱欣係facebook話，「忙碌的選舉期仍同祖藍一齊去聆聽科創、初創青年的簡介及心聲」，仲話任何時候都有新的挑戰，同時亦有新機遇，「只要用心、用人，便可成就一番事業」。

另一方面，雖則陳凱欣多次話自己選情嚴峻，不過睇嚟佢背後仍然有好多雄厚力量支持。今晚網傳，喺維港璀璨嘅燈飾之中，由港島眺望紅磡祥祺中心方向，可以見到「請支持陳凱欣」嘅巨型霓虹燈飾，令Emily憶起當日仍然身為「健康大使」嘅陳凱欣，喺紅磡多間殯儀館後嗰幅巨型海報。唔知道今次喺有人別有用心，定係不謀而合呢？

除此之外，九龍一份地區報《龍週》，亦用陳凱欣選情嚴峻為今日頭版，內文仲話遭到對手團隊抹黑滋擾，又叫大家全家總動員一票都不能少。翻查資料，呢份《龍週》背後4名董事等負責人，有至少兩個係同鄉會同工商總會之類啲建制背景。睇嚟陳凱欣嘅支持者，喺選舉最後階段，都默默地用唔同嘅手法為佢加持。

補充番，今次補選其他候選人有伍廸希、曾麗文、李卓人同馮檢基。

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