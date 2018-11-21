基本法委員會委員劉廼強去世　友指患癌多年：既突然又不突然 (22:06)

黃玉山指，他是收到劉廼強家人的短訊得知劉離世，感到非常突然、惋惜和難過，認為劉的年紀不算大，本可為香港和國家做更多事情。黃指，兩星期前才在基委會聚會見過劉，知道對方最近身體轉差，做了化療，面色蒼白。上周有朋友聚會時，劉也因不適而未能出席。

黃指，即使劉廼強身體不適時，他都有繼續寫文章，和做團結培育青年的工作。他認識劉數十年，感到劉做事非常認真、原則性強，且很有見地。他在聚會上發表的觀點,反映對香港情形非常了解，亦都很執著幫助香港落實好《基本法》和「一國兩制」，在基委會的表現亦非常好，發言非常有深度。

另一委員梁美芬則指，自己在擔任中大聯合書院學生會會長時，已認識當時成立匯點的劉廼強，劉更是她的中學師兄。她稱，對上一次見劉廼強，是上月時開基本法委員會會議，當時他非常積極，亦沒談及自己病情。

梁美芬表示，劉廼強是第一代講香港「民主回歸」的人，當年經常走入校園與學生代表溝通，招攬成員。她又讚揚，劉對香港政治問題和國際形勢分析非常深入，近日都寫了很多文章。

梁續稱，自己80年代尾在北京讀書時，身為全國政協的劉廼強也經常到宿舍探望她，二人交情深厚，及後在她的從政之路上，都給她很多意見，例如「直選要捲起衫袖做」。她說，劉是她佩服的政界前輩，慨嘆無機會向他學習更多。

【21:13】多個消息向本報證實，今年6月獲全國人大常委會續任基本法委員會港方委員的劉廼強去世，享年71歲。劉廼強認識多年的港區人大代表蔡素玉向《明報》證實消息，她向本報表示，劉廼強患癌症多年，經歷多次手術和化療，形容消息「既突然又不突然」，透露數星期前曾與對方見面，「一齊飲茶」，當時對方剛做完手術不久，身體較弱，但仍關心社會大事，又思考如何幫助年輕人。

劉廼強是在今晚約7時10分去世，他以近年不時有激烈言論批評民主派而為人注視。2016年5月19日，時任全國人大委員長張德江來港，面見200多名各界人士合照及發表演講期間，站在第二排的劉廼強突然暈倒，張德江也一度停止發言。

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