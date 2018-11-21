3醫院遲察覺X光片陰影　3肺癌病人延誤治療 (21:38)

3宗個案分別是，威爾斯醫院一名病人，本月因膽囊炎經急症室入住外科病房，醫生安排病人照胸腔X光，發現其肺部左上方有一處陰影。醫生其後再檢視病人以往的胸腔X光片，發現病人去年3月曾到醫院求診，當時X光片已顯示其左邊肺部有陰影。外科醫生隨即安排病人再檢查，懷疑病人左肺葉有惡性腫瘤，其後進一步證實病人患有轉移性肺腫瘤，目前正按其臨牀情况，提供適切治療。

第二宗個案是，瑪麗醫院一名病人，上月因胃部不適到律敦治醫院求診，院方為其進行X光檢查期間，發現肺部有陰影，懷疑屬惡性腫瘤。病人經轉介後到葛量洪醫院結核暨胸肺內科跟進，醫生翻查病人紀錄，發現瑪麗醫院自2016年起已安排病人接受恆常肺部X光檢查，當中三度未有察覺肺部出現異常陰影。院方正為病人安排進一步檢查，以制定最適切之治療方案。

第三宗個案是，瑪嘉烈醫院一名病人，本月因跌倒經急症室入院，被轉送到內科及老人科病房留醫，當時有呼吸困難，胸腔X光檢查顯示，病人患有嚴重肺積水。醫生為病人安排引流處理積水，積水化驗報告確診病人患有肺癌。醫院翻查病人病歷時，發現病人去年2月及今年5月於醫院接受的胸腔X光檢查，均顯示右邊肺部有陰影，惟當時醫護人員沒有察覺及跟進。病人目前由內科及老人科與腫瘤科跟進，並已安排電腦掃描作進一步檢查及制訂適切治療方案。

3間醫院已分別向病人及家屬交代事件並道歉，和會繼續向病人及其家屬提供所需協助。醫院亦已再次提醒前線同事，須審慎檢視病人檢查結果，確保為病人提供適時診斷及治療方案。

醫管局亦極度關注今次不尋常情况，將邀請相關專科委員會派出代表，參與根源分析委員會的調查工作，8個星期內完成及公布報告的調查結果及建議。

其他報道：【七警上訴】六被告指職級年資較低 罪責應較輕

其他報道：高鐵西九站鹹水喉漏水 部分洗手間暫停沖廁水

其他報道：玻璃充白玉違商品說明條例 上環古董店東主判緩刑1年