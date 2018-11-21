【七警上訴】六被告指職級年資較低　罪責應較輕 (19:20)

其他報道：羅智光：韓正提點香港公務員 處事要「有智慧、有勇氣、以民為本」

代表時任有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）的英國御用大律師Tim Owen指，本案控罪並無判刑指引，原審法官以兩年半為量刑起點，是明顯過重。Tim Owen認為，本案上訴人沒有使用武器，加上事主曾健超被襲前的行為，應令上訴人的罪責減輕。

上訴庭指，本案涉及紀律部隊人員犯案，違反誠信，均是加刑因素。就原審法官判刑時一致將7人判囚2年，上訴庭法官麥偉德問上訴方，是否認為應根據各人罪責判刑。麥偉德又指，黃祖成在7人中最高級，但沒有阻止同袍犯案，是否應負更重罪責。Tim Owen回應指「但黃亦沒有參與襲擊」。

Tim Owen續指，黃已服刑142日，並將失去560萬元退休金及每月3萬多元的長俸，望法庭能改判緩刑，或判一個能讓黃即時獲釋的刑期。

另外6名上訴人均表示，希望法庭考慮佔領期間，前線警察壓力大，現場示威者情緒高漲。他們亦紛紛表示，他們的職級、年資都比黃祖成低，理應判處較輕刑期。其中時任觀塘區反黑組警員劉興沛（41歲）一方指，劉是在上司的監視或命令下犯案，故刑期應較輕。

時任東九龍總區刑事總部警員陳少丹（34歲）及九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（35歲）的代表亦指，簡單來說，他們都不想重返監獄，所受的懲罰「is enough（已經足夠）」。若要他們重返監獄，對他而言是非常嚴苛。

時任觀塘區反黑組警員黃偉豪（40歲）的代表指，上訴人重犯機會低，本案亦只是單一事件，並是在上訴人受侮辱及挑釁下犯案。黃偉豪及時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅（32歲）均希望上訴庭改判緩刑。

控方以書面陳辭反駁指，原審法官已考慮當時情況、七人所受的壓力及各人背景等，判刑並非明顯過重。由於本案是共同犯案，七人罪責應一致，除非有人的角色明顯較重要，才會判處不同刑期。

就定罪方面，控方今回應指，原審法官已仔細分析影片及證供，裁定有關新聞片段可被接納呈堂，及裁定各上訴人為施襲者。控方亦指，英國及香港至今就網上片段或相片的表面真確性標準並無指引，望上訴庭能藉今次聆訊訂立指引。因在現今數碼世界中，不少市民會以手機拍攝及上載至互聯網，故上訴庭訂立的指引，將能協助法庭日後考慮，是否採納有關影片及相片呈堂。

上訴庭聽取雙方陳辭後，押後裁決，七上訴人繼續獲准保釋。

其他報道：【警港鐵站開槍】中槍漢兒子：有警員著他不要與議員或律師「講咁多野」

其他報道：2015年被判囚6年 Erwiana女僱主數月前已獲釋 欠訟費遭扣押物業上失敗