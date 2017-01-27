【列根號訪港．短片+多圖】五千美軍上岸活動　少將：最期待到蠟像館看李小龍像 (21:50)

記者在西環招商局碼頭登上由美國領事館安排接駁船，前往列根號目前所停泊的青衣對出海域，沿途可見另一艘CG-62巡洋艦，巡洋艦上有美軍揮手。

列根號海軍少將Karl O. Thomas接受傳媒訪問時，先以普通話「你好」向在場記者打招呼，指這次是他從軍30年以來第六次訪港。問及駐港部隊司令員譚本宏昨登艦，Karl O. Thoma回應指，譚昨日除參觀戰機的運作示範，亦與年輕的海軍溝通交流，有關交流正面健康。

就列根號分別與日本及菲律賓進行軍演，Thomas指，兩地軍隊合作能「展示強大的靈活性」，以及「展示在此區域推動穩定和平的精神（show the dedication we have in this region and promote stability）」。對於艦隊在近日中美貿易戰和臨近台灣九合一選舉時訪港，會否有任何象徵意義，Thomas則表示不清楚，不便回答。

Thomas又指，美軍今次來港，會與香港警務處進行足球友誼賽，亦會到本地學校進行交流。他又指，作為海軍，是次將是好機會，到不同海岸參觀和作文化交流，亦可藉今次機會休息。

Thomas補充，是次訪港，他最期待的是到太平山頂蠟像館看李小龍像，又指會到迪士尼樂園。

另外，約5000名美軍今日分批上岸，不少首先到銀行提款，傍晚則到灣仔一帶酒吧消遣。

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