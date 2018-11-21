【限時用公民廣場違憲．短片】民主派促政府公布合憲措施　讓市民集會 (18:52)

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議會陣線區諾軒表示，現時公民廣場的規限出現真空期，質疑政府是否仍應執行現行指引，他與同屬保安事務委員會委員的議會陣線朱凱廸、陳志全及毛孟靜，已去信委員會要求召開特別會議，因修改現行指引的時間表及細節均急切，政府應盡快公布合憲的措施，讓市民平日可於公民廣場集會。

陳志全表示，政府除了應撤銷現行行政命令，更應就過往指引違憲，向「重奪公民廣場」的雙學三子以至全港市民道歉，因政府剝奪了港人過去數年使用公民廣場和平示威的權利。

行政署發言人則稱，尊重高院有關裁決，行政署與律政司正仔細研究判詞，並會盡快決定會否提出上訴。發言人指，東翼前地主要是用作政府總部車輛通道及上落客地點，與政府總部和立法會大樓訪客及職員的通道，有實際需要確保在工作天期間的暢達性。

發言人續稱，行政署正重新檢視，目前有關使用東翼前地舉行公眾集會或遊行的機制及指引有否改善空間，並考慮各方面因素，以期取得一個平衡。在完成檢視工作之前，行政署對使用東翼前地舉行公眾集會的申請，會考慮其形式、規模及對東翼前地正常運作的影響後，作個別處理。發言人亦補充，今次司法覆核案件並不涉及東翼前地的圍欄。

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