【警港鐵站開槍．短片】中槍漢兒子：有警員著他不要與議員或律師「講咁多野」 (18:38)

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周先生指，有感警方處理手法不公正，「警方至今仍未有合理解釋畀到家屬」，拍攝到事發經過的閉路電視片段也朦朧，「究竟是否不可用低一級武力，例如警棍、胡椒噴霧？」他說，案發當晚警方聯絡他落口供，有警員著他不要與議員或律師「講咁多野」。他說，案發至今兩周，警方沒再聯絡他交代為何女警當時選擇開槍。

周透露，醫生指其父親脊髓受損，很大機會不能再站起。他稱平日家庭和諧，亦否認父親有精神病。他說知道父親曾經捲入襲警案，但不清楚詳情。

周先生的僱主譚先生表示，案發當日，他與周先生等裝修師傅，原定前往屯門黃金海岸工作，為舊樓進行「唧玻璃膠」等工作，原定早上8時集合，但等了15分鐘也未見到周，曾致電對方十多次未果。譚先生其後在11時許收到警方來電，查問周先生是否其僱員及周的背景，譚因正在駕車，簡單交代後便著警員可稍後再聯絡他。譚先生說，自此無再收到警員聯絡，也無正式落口供。

周先生在案發當日亮出鎅刀，譚先生指出，裝修師傅因為工作需要，每人都會隨身攜帶鎅刀。被問到周先生曾否有暴力行為，他說周先生已跟隨他工作十多年，從未見過他與人「動刀動槍」，形容他雖然較沒有文化，但做事認真。他又指，周先生自尊心較重，若被人批評工作表現不好，會不開心。

民主黨立法會議員涂謹申表示，據他了解，警方案發兩周以來，沒在案發的港鐵站進行問卷調查，批評警方案發後只聽取涉事警員單方面說法，及單靠模糊的閉路電視片段，便公開作出結論，放棄尋找獨立證人。他批評警方處理手法「匪夷所思」，呼籲目擊者聯絡其議員辦事處，希望還原事件真相。

警方則回應稱，西九龍總區重案組正積極及全面調查有關案件，包括進行科學鑑證工作，和於案發當日及隨後，向目擊者錄取口供。

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