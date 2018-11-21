束健銘就酬金案上訴　稱周一嶽受平機會調查報告誤導 (18:47)

上訴方指，平機會向束健銘調查時，只向束表示調查為「一般內部調查」，並沒有指明該調查指向行為守則，或與行為不當相關。平機會沒有事先警示束該調查的性質，直至束突然收到正式警告通知。

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決定不發放酬金的最終決定權落在時任平機會主席周一嶽，周一嶽在審裁處供稱，任何調查都可能揭發僱員違反行為守則，因此調查員沒有具體指明調查性質的做法並無不妥。上訴方指出，束健銘不知道平機會調查員的前設，周一嶽更依賴程序不公的報告作決定。案件重審時，周一嶽改稱其決定不只依賴報告，而是諮詢法律意見後作出獨立決定，上訴方直指周一嶽前言不對後語。

平機會一方回應指，平機會不會帶前設進行調查，亦沒有官方指示列明，需要事先向被調查者說明調查性質。根據調查員證供，束健銘在電郵中，被多次提醒該調查與他違反利益衝突的行為有關，他表示明白。再者，平機會向束健銘發出警告通知後，表明他有14天時間可就不獲發約滿酬金提出上訴，束健銘已獲充分機會。至於周一嶽的決定，並非全然受報告影響；反之，周一嶽和束健銘所讀取的證據是一致，周一嶽是基於共同認知的事實作決定，沒有受報告誤導。

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