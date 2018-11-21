未有人通過評估捐肝　病危九巴職員無法自行呼吸 (20:19)

江太太表示，子女未夠12歲，無法入深切治療部探望爸爸，目前交由其他人代為照顧。江先生目前不清醒，無法溝通，情況危急（urgent)，雖已有5名親友希望捐肝救人，但經檢查後發現都不適合捐贈，也有親友願意捐肝和會接受檢查，惟數目不多。她會抱永不放棄（never give up）的態度，繼續等候有適合的移植機會出現。

【18:48】因患急性肝衰竭在瑪麗醫院深切治療部留醫的九巴職員江振超，急需換肝，病情未有好轉。江振超表妹今日受訪時稱，江振超自昨晚起已不能自行呼吸，需依賴呼吸機協助，「情況相當差」。她稱，早前有約30人向醫院表示願意願肝，但未有人通過評估，「可以到醫院再進一步檢驗的，一個都無」。江振超的妻子及家人經檢驗後不適宜捐肝，家屬希望有心人出現。

消息指，江振超的病情昨晚再惡化，肺積水情況加劇，需要使用呼吸機、要用儀器機排走積水，並需用強心藥維持血壓，其肝功能只有三至四成。

一般肝衰竭患者需要在一至兩個星期內接受肝臟移植，消息指，江振超病情正持續惡化，未來一、兩天成關鍵，若出現感染未必適合移植。不過，目前仍未有適合的活肝或屍肝適合移植。

據了解，江振超現排在B型血換肝輪候名冊的首位，有另一名同樣是B型血的肝衰竭患者排在換肝輪候名冊第二位，都急需換肝。

江振超在九巴服務超過20年，是家庭經濟支柱，與太太育有兩名分別11歲及3歲的子女。九巴早前曾緊急呼籲，血型是B型或O型的人捐肝。如有意捐肝，可致電瑪麗醫院熱線2255 3838，或九巴熱線2745 4466（直接按6字）。

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