陳帆：現無意放寬樓市辣招免發錯誤信息　陳茂波：若確定下行　會調整按揭成數 (17:44)

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陳茂波到訪北京後今日晤傳媒時，被問到樓市問題。他表示，「如果確定樓市進入一個下行情況，轉勢後就會考慮喺按揭成數方面，作出一些適當調整」，但暫時仍要觀察。

陳帆今日於立法會大會回應議員提問時，亦談及樓市，重申若確定樓市進入下行周期，金管局會考慮適當放寬逆周期監管措施。惟他指出，樓價自2008年起上升超過兩倍，過去兩個月只累計下跌約1.5%，金管局認為尚未能確認進入下行周期，現階段不宜放寬逆周期監管措施。

至於樓市「辣招」，陳帆說，雖然近月私人住宅物業價格及交投回落，但本地房屋供應仍失衡，樓價水平仍與經濟基調及市民負擔能力脫節，現階段無意放寬或取消「辣招」，以免向市場發出錯誤信息，令樓市再度升溫。

議員追問樓價下跌到多少才會「減辣」，以及會否加速造成「負資產」等。陳帆表示，政府有監察機制，適當時期會有措施，現階段不宜公開。至於負資產方面，他說香港過去亦曾出現，「只要我們金融體系穩健，整體社會是承受得到呢，佢需要時間去痊癒返」。

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