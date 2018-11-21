教聯會調查：8成小學校長或副校　支持以教師人數計算增中層職位 (16:54)

教聯會10月底向全港小學發問卷，每間學校邀請1位校長或副校長填寫，在個多星期後收到223份有效回覆。

現時小學按班級數目計算中層職位，問卷結果顯示，8成受訪者支持「改以全校教師人數計算」；11%支持「改以學生人數計算」；餘下9%受訪者支持「維持現有安排」。

現時小學每3班設1個主任，按現行班師比1.6計算，約4.8名教師當中有1名主任。對於如何增加小學學位教師中層職級，受訪者大多建議，每2位或3名教師設立1名主任。

另外，按現行安排，24班或以上的小學校長屬「一級小學校長」職級，12班至23班的小學校長屬「二級小學校長」，至於11班或以下的學校，則由高級學位教師充當校長工作。逾5成半受訪者認為上述門檻需要調整，其中有受訪者認為，一級小學校長門檻應降至18班或以上，二級小學校長門檻則為6或9班或以上。

教聯會主席黃錦良認為，作為「學校之長，領取高級學位教師（薪金）」是不合理，因他們作為「校長的責任不會少」。黃錦良又建議，政府在2019/20學年增加小學學位教師職級的比例至全校超過三分之一教師，長遠則增至全校教師的一半，同時增加副校長數目，以及調高校長和副校長等職位的薪酬，鼓勵有資歷教師晉升成為副校長。

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