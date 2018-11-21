稱女學員訓練表現不佳「罰」擁抱　飛行導師非禮罪成 (16:50)

被告黃寶祺（59歲），為香港國際飛行協會創辦人。年僅15歲的女童X，去年1月支付了3萬元，參加由被告親自教授的飛行訓練課程，在柴灣青年廣場進行一對一模擬飛行訓練。其表現如達標，再須額外支付3萬元往新西蘭進行真實飛行訓練。

控方指，X去年4月20日在柴灣青年廣場內受訓，訓練房間內只有被告和X二人。X供稱，被告指因X訓練表現不佳，藉故懲罰她，要求X給他一個擁抱。被告繼而拉X坐在他的大腿上，從後撫摸她背、胸及親吻她右頸，甚至伸手進她衣服內按壓胸部。事後X接受被告駕車送她回家，惟X之後再沒有受訓，及覺得被非禮，遂告訴朋友及父母，最終報警。

被告在與警方會面錄影中堅稱沒有非禮X，只是曾與她「禮貌」擁抱，又稱X因不想前往新西蘭及支付額外3萬元學費，才誣陷他。

審訊時，被告沒有自辯，辯方只傳召一名案發路過的學員作供。該學員事實上看不清訓練房中發生何事，裁判官指他的證供不能反映事實。

裁判官今裁決指，X雖年僅15歲，但供辭清楚仔細，接受辯方盤問時毫不動搖，故接納X所說為可靠證供。相反，裁判官認為被告質疑X誣陷他的說法牽強，指若X不想前往新西蘭受訪，可以乾脆不給予被告支票，用不著誣陷他。因此，裁判官裁定被告罪名成立。

辯方求情時指，被告熱愛教學，更賠上逾百萬港元，開設並營運飛行訓練學院，多名學員更替他撰寫求情信，稱被告幫不少人達成了「飛行夢」。裁判官表示會先替被告索取背景報告，案件押後至下月5日判刑。

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