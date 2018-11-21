【美國會報告】陳茂波：全力捍衛獨立稅區　毋須擔心 (13:02)

陳茂波說，在與內地方見面時沒有就報告作針對性討論，但有宏觀地進行總體形勢評估及交流，形容雙方看法接近，中美貿易磨擦升溫導致前景有許多不確定性，往後發展要視乎國家主席習近平於本月底的阿根廷G20峰會，與美國總統特朗普的會面。

陳茂波指，香港一直是獨立關稅區，《基本法》提及給予香港在經貿事務上的「完全對外自主」，認為是本港核心競爭力的其中一個優勢，政府會全力捍衛。他又說，商務及經濟發展局長邱騰華在9月到訪美國時，香港及美國商會等商界亦有隨行，並與美國國會議員及官員會面；當局也有與美國駐港總領事作經常性溝通，強調政府會繼續作解釋和游說工作，呼籲大家毋須擔心。

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