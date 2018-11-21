【佔中9人案】控方續播片：戴耀廷宣布「佔領中環正式啟動」 (12:39)

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件今在西九龍裁判法院續審。控方續在庭上播放多條警方於2014年9月27至28日（即發生「雙學三子」重奪公民廣場事件後）在政總外拍攝的片段。片段顯示，時間踏入28日凌晨約1時半，戴耀廷在台上宣布「佔領中環正式啟動」，並要求人大常委會撤回「落閘決定」和重啟政改，否則佔領中環行動將會升級，並說：「咁大家準備去飲……飲杯！」眾人其後多次高喊「飲勝」。
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陳健民則在台上表示，因事出突然，很多準備不如當初預計，但相信港人持守和平理念，將做成一場非常成功的公民抗命運動，又懇請眾人不與警方發生任何肢體和語言衝突，並勸喻打算衝擊、打架或吵架的市民。戴耀廷觀看相關影片時，一度與身旁的陳健民微笑說話。
9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，分別被控串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。
控方播放的多條片段顯示，當晚約8時，戴耀廷在台上表示，他們會進行全港最大規模的公民抗命實踐，希望示威者確保自身及旁人的安全；堅守非暴力及和平的精神，不破壞任何人的身體和物件；信任身邊的戰友，一同面對不公義的暴力；以及相信公民抗命為爭取公義制度，亦將會帶來希望。
其後，陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華輪流在台上發言。當晚約10時，邵家臻在台上公布集會人數達5萬人，「我看他如何清5萬人，如何囚住5萬人」。張秀賢則表示，警方不釋放被捕的學生，他們不會離開，「守住這個場，等如守住香港，等如守住我們的未來」。他們又多次提供進入添美道的不同路線，以及需增援的地點，並在台上高叫「抗命不認命，香港我主場」、「重奪公民廣場，重奪香港未來」、「沒有公民提名，那就公民抗命」等口號。
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