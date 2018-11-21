詐騙24萬元手機　前地產代理認罪囚16月 (12:12)

被告梁耀輝（50歲）被控6項欺詐罪，案發時是美聯物業地產代理，認識一名電訊盈科的客戶經理。電訊盈科當時推出計劃，登記使用流動電話服務計劃的公司客戶，可免費贈送手提電話。

辯方求情表示，被告坦白認罪，在案件擔任次要角色，並非主謀。辯方續稱，他的12歲女兒在內地居住，暫由公公婆婆照顧，作為父親希望能負上養育的責任；又指被告日後會在香港重新工作和生活，並賠償相關損失，希望法庭予以輕判。

裁判官朱仲強表示，考慮被告認罪，將來亦願意作賠償，判被告監禁16個月。

案情指，被告分別於2008年3月28日至5月31日期間、同年5月1日至7月31日期間，向一名電訊盈科客戶經理虛假表示，一間藥房和美聯物業已申請電訊盈科服務合約及其相關文件所述的電訊服務，意圖詐騙而誘使電訊盈科贈送56部總值逾24.6萬元的免費手提電話。

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