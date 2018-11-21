柴灣輕型貨車自炒　稱因避雀失控 (11:20)

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2018年11月21日星期三
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【研同志締結政策？．短片】反駁葉劉遭「熄咪」 梁美芬：內地13億人口都實行一夫一妻 (18:08)
【明日大嶼】指1700公頃僅海洋二億分之一 施永青：地球根本不需要人類保護 (17:36)
經民聯油尖旺區議員莊永燦病逝 終年66歲 (17:34)
曾6度非禮被定罪 富家子再犯兩案囚7周 官：勿「一放你出來就不記得」 (17:11)
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柴灣發生交通意外。早上6時許，一輛輕型貨車沿柴灣愛勤道往東行駛，駛至愛賢街與愛勤道交界對開時失控翻側，24歲張姓司機報稱因閃避雀鳥而失控，司機頭、肩及手受傷，清醒送往東區醫院治理。
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