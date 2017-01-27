【打擊黃牛．短片】反對實名制　演出業協會：港人無早排隊習慣　難票贈友人 (10:02)

其他報道：民政局打擊黃牛建議 研實名制降「內銷」比例 炒賣紅館門票倡罰2000 被指欠阻嚇

演出業協會主席陳淑芬今早出席商台節目，要求當局加強罰則，稱「一個show人家已經可以回到湖南買樓了，2000元真的一點作用也沒有」，並提出參考外地做法，如澳洲罰款最高可達47.5萬澳元。對於下調內部認購門票比例，同場的許冰心澄清，用作公開發售的門票有三至五成，業界沒有用盡上限，又指假若將公開預售計算在內，便增至六成半，稱「只是字眼上（問題），我們要看功能和實際環境」。

許冰心認為，香港現時信用卡滲透率很高，每個港人最少有2.5張且申請容易，因此公眾可直接購買的包括公開發售及預售。她又以本年黃子華棟篤笑演出為例，指即使有五成門票公開發售，但仍然有「黃牛飛」，反映「調低（內部認購比例）也無阻黃牛的熾熱性」。她續指，內部銷售反而因售於有合約約束的贊助方及歌迷會，因此更有效追溯和監管；批評調整比例會影響一萬多名從業員的生計，有礙行業發展，而香港的票價亦較兩岸低，業界一直很自律，只想靈活善用資源優化製作。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國則表示，香港很多場地屬於政府，情況一直有如「無王管」，希望當局加強罰則以增阻嚇力。至於實名制，他質疑讓製作公司承擔個人資料保護責任是超出其負擔，「除非想到一個系統，責任不用他（業界）負，公眾又願意，社會又接受」。

問及可否抽樣檢查以縮短入場時間，許冰心擔心將造成不公及傷和氣，稱「看演唱會開開心心，是一種娛樂，而非要過五關斬六將」，並且對目前的資料保護配套有保留。陳淑芬也表示，港人沒有早到排隊入場的習慣，加上有贈送門票予朋友的需要，例如醫務所姑娘或酒樓經理等，他們亦未必是自己入場看演出。

許冰心之後出席港台節目時又指，外界認爲只有兩成門票公開發售，是錯誤觀感。

另外，立法會民政事務委員會副主席區諾軒關注，部分人士購票後或會轉讓他人而不涉炒賣，實名制若會令他們泄漏私隱，是矯枉過正。民主黨立法會議員兼消費者權益發言人尹兆堅則批評政府拖延，沒誠意解決問題。

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