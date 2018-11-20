美國核動力航母「列根號」航母周三訪港 (22:17)

香港海事處官網通告資料顯示，「列根號」（USS Ronald Reagan）連同本福德號（USS Benfold）、柯蒂斯威爾伯號（USS Curtis Wilbur）驅逐艦和錢瑟勒斯維爾號（USS Chancellorsville）巡洋艦獲準停靠香港，預定明日先後抵達。本月初，列根號在西太平洋海域執行任務。

解放軍駐港部隊司令譚本宏今日登臨正在抵近香港的「列根號」航母參觀交流。本港無綫新聞報道，譚本宏和多名解放軍軍官今日上午登上美軍軍機，前往正在南海的列根號參觀訪問。美國海軍少將托馬稱，「即使兩國之間關係較緊張，但我們仍要執行任務，因此我們仍會專業地保持合作。」

此前，在中美貿易戰升級及美國務院宣布將對中共中央軍委裝備發展部及該部部長李尚福實施制裁之際，美軍兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp）曾申請於今年10月訪港遭拒。去年10月，列根號曾訪港補給及作文化交流。 此次訪港的柯蒂斯威爾伯號曾於10月22日與安提耶坦號導彈巡洋艦（USS Antietam）由南向北穿越台灣海峽。

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