馬時亨稱港鐵已交紅磡站報告　運房局港鐵均證未交正式報告 (21:33)

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獲政府延長任期半年的馬時亨昨會見傳媒時表示，港鐵已向政府提交審視紅磡站安全的修訂報告，但運房局昨晚稱仍未收到。《明報》今日再分別向港鐵及運房局查詢該報告的詳情，運房局表示，政府就報告的草擬本，昨日與港鐵公司進行會議，至今未有正式的報告。

港鐵證實仍未提交報告，至於馬時亨昨日的說法是否有誤，發言人表示，可參考運房局的回應，港鐵沒有其他補充。

港鐵早前曾向政府提交核實紅磡站東西線月台層板及連接牆實際建造情况的方案，但政府委任的3人專家顧問團上月稱，港鐵的方案範圍狹窄，「遠未能符合全面評估的要求」，港鐵承諾重新提交方案，限期至本月中屆滿。馬時亨昨日傍晚出席港大活動後見記者，他在開場白中主動提到，「今日（即19日）我哋都會畀政府一個報告，關於我哋點樣去審視嗰個紅磡站嗰啲問題嘅」。

記者其後追問紅磡站報告的細節，馬時亨回應稱：「我哋今日其實同政府提交咗個報告，因為上次政府對我哋個報告係有啲意見，我哋亦都修改咗，我希望可以令政府3位顧問滿意，可以盡快開工。」但運房局昨晚回覆本報稱，仍未收到有關報告。

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