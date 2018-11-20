巴籍青年否認強姦非禮醉酒女子　事主：酒醒後見內褲有異常分泌物 (20:28)

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控方開案陳辭指出，案發2016年12月6日晚上，事主X和朋友飲醉酒，醒後發現自己身處荃灣華基工業大廈二期某單位內，該單位為工場，並看見被告Ali Nazakat，二人互不相識；酒醒後被告仍捏X胸部兩次。X回家發現下體有異，懷疑被強姦，在醫院檢查下體，發現屬於被告的基因。警誡下被告承認曾與X性交，但否認未經X同意，亦否認偷取X信用卡，反指因他協助醉酒的X，X主動送他信用卡致謝。

租用涉事單位的洗衣工場東主供稱，他容許員工居住在工場，案發時一對巴籍夫婦長期留宿，工場因門鎖毀壞，長期不會鎖門。

報稱有大學學歷的29歲事主X在屏風後作供，X指案發前一晚，她身穿紅色連身裙，與3名外籍朋友在中環蘭桂坊喝酒，X自稱「較其他女子能喝」，當晚喝了5至6杯烈酒，但形容是她「最醉的一次」，醉至忘記如何回家。

酒醒後，X察覺置身在陌生的工廠地方，睡在梳化上，衣衫整齊。X問被告她身在何處，被告伸手捏她胸一下，X即時撥開，被告再重施故技。X急欲離開，被告送X到樓下截的士，更留下電話着X致電他。

X回家後倒頭大睡，醒後洗澡時，發現內褲有不尋常分泌物，當她回想整個酒醉過程，懷疑是被人強姦。惟盤問下，X同意她忘記醉酒後發生的事情，辯方大律師進一步質問是否忘記同意與被告性交，X則回應不應假設回答一些她完全忘記的事。聆訊明續。

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