人類感染大鼠戊型肝炎兩個案 病毒基因排序相近　料黃大仙為源頭 (19:57)

香港大學微生物學系繼早前發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，近日再發現多一宗。有份參與研究的港大學者指，初步基因排序發現，兩宗個案的病毒基因排序很相似，加上兩病人的病發日期相近，並同樣居住在黃大仙區，料感染源頭在黃大仙的機會高，而感染感毒的渠道仍有待調查。
衛生署周一（19日）公布，一名有長期病患的70歲女病人，去年5月初起出現肝炎病徵，港大回顧調查發現，該名患者的樣本含大鼠戊型肝炎病毒，是繼港大9月發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後的第二宗個案。
有份參與回顧調查的香港大學微生物學系臨牀助理教授薜達指，團隊正追查過去兩、三年曾出現肝炎症狀的入院病人的樣本，已檢視其中70多個樣本，並找到這新增個案。初步基因排序結果顯示，兩宗個案的病毒基因很相似，加上兩個病人病發時間相近，且住所距離只有約3公里、同樣居於黃大仙區，薜達相信兩宗個案感染源頭都在黃大仙區的機會高。不過，薜達指出，暫時未發現2017年中之後病發的個案，有關的源頭是否還存在成疑問，需要進一步研究。
團隊仍正檢視其餘數百個曾出現肝炎症狀入院病人的樣本，料需時一至兩個月，不排除會再發現新的人類感染大鼠戊型肝炎個案。薜達指，如果發現到新個案，有助進一步了解人類感染大鼠戊型肝炎感毒的渠道。
另外，團隊翻查20多個黃大仙區老鼠樣本，發現其中一個在2012年採得的樣本含有大鼠戊型肝炎病毒，但其基因排序與兩個人類個案的病毒基因排序不同。