人類感染大鼠戊型肝炎兩個案 病毒基因排序相近　料黃大仙為源頭 (19:57)

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衛生署周一（19日）公布，一名有長期病患的70歲女病人，去年5月初起出現肝炎病徵，港大回顧調查發現，該名患者的樣本含大鼠戊型肝炎病毒，是繼港大9月發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後的第二宗個案。

有份參與回顧調查的香港大學微生物學系臨牀助理教授薜達指，團隊正追查過去兩、三年曾出現肝炎症狀的入院病人的樣本，已檢視其中70多個樣本，並找到這新增個案。初步基因排序結果顯示，兩宗個案的病毒基因很相似，加上兩個病人病發時間相近，且住所距離只有約3公里、同樣居於黃大仙區，薜達相信兩宗個案感染源頭都在黃大仙區的機會高。不過，薜達指出，暫時未發現2017年中之後病發的個案，有關的源頭是否還存在成疑問，需要進一步研究。

團隊仍正檢視其餘數百個曾出現肝炎症狀入院病人的樣本，料需時一至兩個月，不排除會再發現新的人類感染大鼠戊型肝炎個案。薜達指，如果發現到新個案，有助進一步了解人類感染大鼠戊型肝炎感毒的渠道。

另外，團隊翻查20多個黃大仙區老鼠樣本，發現其中一個在2012年採得的樣本含有大鼠戊型肝炎病毒，但其基因排序與兩個人類個案的病毒基因排序不同。

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