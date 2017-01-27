多次強姦10歲女兒　七旬翁罪成大叫「我要上訴」　官斥千方百計嚇怕妻女 (18:37)

其他報道：多次非禮4名男童軍 男領袖認罪下月判刑

老翁被控2015年某日及2016年7月5日及2017年2月3日，強姦女兒X（現年13歲）。陪審團今就首兩項強姦罪，以大比數5比2裁定罪成；2017年該項強姦罪則一致裁定罪成。本案審訊長達23日，法官陳慶偉感謝陪審團的付出，豁免各人未來10年不必再任陪審員，又稱本案也是他審過最長的強姦案之一。

控方指出被告有一項傷人及一項妨礙司法公正的定罪紀錄。被告生於內地，接受大學程度教育，曾任工廠經理，來港後轉任兼職保安。被告有一名前妻，育有2子，與現任妻子育有1子1女。據早前庭上透露，被告與妻子2001年結婚，妻子其時只有20歲。

法官陳慶偉欲指出被告曾打妻子，被告中斷其發言，大聲說法官不公正，強調「沒有打，沒有強姦女兒，我要上訴」，陳官嚴厲地斥責被告大聲對他說話，二人對望良久。陳官續稱，在這法庭他對恃過不少又惡又奸的人，被告即使大聲，也不會嚇怕他。陳官直斥被告以這種語氣千方百計嚇怕他的妻兒，表示「你的伎倆我知道了，只是我不作聲」。陳官稱需時閱讀案例，押後判刑，着被告如有任何求情說話則留待12月4日再說。被告繼續還押候判。

據悉被告涉嫌的傷人案，2012年他與妻子有婚姻衝突，妻子攜女兒到庇護中心暫住。被告遂到女兒學校門前，欲強行接走女兒，其間與妻子拉扯令妻子倒地。自本案揭發後，妻子已申請與被告離婚，目前社署介入跟進其家庭狀況。

案發2015年某天，被告趁兒子睡覺時，在家中首次強姦當時就讀小五的女兒。其後被告仍多次再度強行與女兒性交，大多趁家中無人、女兒母親返回內地或女兒早放學回家的時候，即使女兒強調「不要來」，被告仍不理會並拉她入房強姦。警誡下被告承認與女兒性交，但否認有射精和施加暴力。

其他報道：八口蝸居百呎劏房 領職津才敢買水果

其他報道：政府限時用「公民廣場」裁違憲 張達明：拖拉4年才裁決不理想