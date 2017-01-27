【七警上訴】上訴人稱案發時上衣間條與施襲者不同　質疑原審法官以衣物認人不安全 (18:22)

2014年佔領運動期間，7名警察把公民黨前成員曾健超拖到「暗角」拳打腳踢，去年2月遭裁定襲擊致造成身體傷害罪罪成，判囚兩年。7名警察不服定罪及判刑提出上訴。上訴方質疑原審法官以衣物辨認各上訴人為施襲者並不安全，又指上訴人當日身穿的上衣間條比例、闊度與施襲者不同。
上訴方今再質疑呈堂無綫電視片段的真確性，並質疑原審法官以上訴人的衣物作辨認不穩妥。代表時任觀塘區反黑組警長白榮斌（45歲）的資深大律師黃敏杰指，抬走曾健超的上訴人與施襲者身穿的間條衣有數處不同，包括間條的闊度、顏色有差異及上訴人的上衣有一條紅線。
代表時任觀塘區反黑組警員劉興沛（41歲）的資深大律師鄧樂勤則指，原審法官以上訴人身穿淺藍色牛仔褲認出上訴人，但上訴方認為不少人都身穿淺藍色牛仔褲，單以此特徵裁定上訴人為施襲者亦不穩妥。
時任觀塘區反黑組警員黃偉豪（40歲）一方則指，事主曾健超亦不知道當時有第7名警察加入。上訴方質疑當日情況混亂，警方將曾健超抬到變電站時，或有其他有意襲擊曾健超的警員加入，但原審法官未有考慮。
另外4名上訴人依次為：時任有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅（32歲）、時任東九龍總區刑事總部警員陳少丹（34歲）及時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（35歲）。聆訊明續。
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