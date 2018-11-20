七旬翁槌殺八旬包租公　誤殺罪成　陪審團信納被激怒下犯案 (17:49)

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被告倪耀偵（77歲），否認於2017年4月10日，在洪水橋田心村一單位謀殺事主陳根蘭（終年80歲）。由5女2男組成的陪審團大比數裁定，被告因被激怒下誤殺事主。戴着助聽器的被告表示聽不到裁決，需由法官大聲重複裁決。法官將案件押後至12月17日判刑，先為被告索取醫療報告及老人科報告。

辯方求情時稱，被告及事主均已非常年長，發生這不幸事件實在令人難過。陪審團的裁決亦顯示，被告是在被激怒情況下犯案，事前沒有預謀，亦不是蓄意傷害事主。被告犯案一度嘗試掩飾，但很快已知道要面對過錯，向警方自首。

被告日前自辯稱，案發前他在家中見到兩名女子，一個更脫光上衣躺在事主牀上。數日後，他又見到兩名女子在家，其中一名女子以普通話指事主令她下體發炎。事主當時叫被告打電話，被告未有理會。同日下午，事主以粗口責罵被告，稱自己被勒索但被告沒有協助。

案發當日，事主又再責罵被告，被告稱因與事主關係轉差，本已打算搬屋。當時事主手持槌仔欲扑向被告，被告遂一手擋開，一手搶走槌仔，向事主額頭扑了6至7下，事主才慢慢倒地。案發後，他曾想過跳樓或跳海，但始終沒有勇氣。被告又稱不時會夢到事主，夢中的事主很惡，令他感到害怕。但他認為若當時沒有扑死事主，事主也會扑死他。

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