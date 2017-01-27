【佔中9子案】控方播警察片段　多名被告屢台上發言　三子及陳淑莊看片大笑 (16:26)

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據片段內容，陳淑莊多次呼籲大家可用自己的方式呼籲更多人前來支持學生，「快啲叫多啲朋友嚟」，包括用手機、網上通知、「用腳跑去搵朋友」等，又形容「現在是金鐘個鐘，遲些便是中環個中」。她希望前來的市民帶備雨衣、乾糧、外置充電器等物資，支援留守人士。陳淑莊希望示威者謹守崗位，警員接近時，「有遮開遮，有手舉手」，顯示無意襲擊警員；又指公民廣場（政總東翼前地）有多名防暴警察戒備，示意留守人士可一男一女挽臂而坐，加強被抬走的成本。她亦呼籲示威者勸喻一名嘗試爬欄杆的人停止，以免導致其他人受傷，以及引起混亂。

另外，片中亦見張秀賢在台上質疑，公民廣場原屬公開地方，卻變成私人地方，「閘住我們的意見和民意」，認為眾人要衝破現時人大決定的框框，首先要衝破公民廣場的鐵閘。

另外，陳淑莊在片段中多次提及增援者「唔需要再買牛奶」，並叫留守者「如果肚餓，可以去飲牛奶」。陳淑莊和「佔中三子」看到相關片段時均忍俊不禁，多次開懷大笑。

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