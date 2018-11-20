多次非禮4名男童軍　男領袖認罪下月判刑 (14:56)

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現年20歲被告案發時任大埔某中學童軍旅團領袖，而4名案發年齡介乎13至17歲的受害人X、Y、Z及A均為該旅團成員。

案情指，被告於2016年10月因就讀中二的男童X繩結表現不理想，罰X做平板支撐，趁機觸摸X的私處1分鐘，再着X到後樓梯及要求X替他手淫。被告於2017年9月再度非禮X，他在旅團辦公室內關燈後替X口交逾1分鐘，並於同日邀X到寓所內「清洗私處」，一起淋浴，其間被告自己手淫後再替X手淫，之後再次叫X替他手淫，否則不准離開。

被告於2017年8、9及11月在旅團辦公室內另外非禮3名男童，分別捏Y私處數秒，觸摸Z臀部，及撫弄A私處，又曾用雙臂環抱Y和Z然後觸摸他們私處。被告曾要求Y替他手淫，Y拒絕後被告知：「你試吓走？」

事件遭該童軍旅團團長揭發並報警處理，被告被捕後在警誡下承認曾觸摸男童們的私處，及有要求男童們替他手淫。

辯方求情稱，正就讀副學士二年級的被告一直熱心公益、品性良好，又在學校任風紀、班長和童軍領袖，並非「無得救」，希望法庭能替被告索取青少年罪犯委員會報告，讓委員會中各專業人士幫助被告改過自新。

法官認為只索取被告的背景、精神科、臨牀心理及教導所報告便可，並押後至下月12日判刑。

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