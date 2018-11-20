【打擊黃牛．短片】演出業協會要求內部認購比例不變　指實名制不可行 (14:42)

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協會指出，有意見認為調整公開發售門票比例可以杜絕「黃牛」，是出於「誤解」，亦是「抱薪救火」做法，並以早前藝人黃子華和張學友的表演作例，「即使公開發售的門票供應接近總門票的一半（50%），但結果是連大叔大嬸亦加入炒賣行列……反映沒有法例規管刑罰，欠缺阻嚇性前提下，公開發售的門票才是黃牛票的根源，同時亦顯示缺乏公眾教育及正確的宣傳推廣」。

協會又說，80%門票可作「內部認購」只是上限，是提供予業界營商的靈活性，業界一直非常自律，沒有濫用，並稱「所謂『內部認購』門票，其實最終都是落入歌迷和市民手上」，故不是「內部認購」，而是「公眾可以參與的『主辦銷售』」，且「主辦銷售」門票受嚴格監控，一旦發現有人炒賣違反合作協議，一定追究。

協會形容，「主辦銷售」門票安排可延續香港競爭力，若貿然改變現行安排，會嚴重影響整個行業鏈，包括演出業及文化產業生計，因此要求維持「主辦銷售」的八二比例不變。

至於實名制，協會稱不可行，認為低估了實際操作問題，也增加消費者泄漏私隱風險，亦會令觀眾臨時轉讓門票更困難，並對海外旅客構成不便，影響訪港旅客人數及經濟發展。

協會建議政府加強公眾教育工作，糾正炒賣及崇尚「搵快錢」歪風，建立正確人生觀。協會又說，演出業是香港經濟文化產業重要一環，任何不成熟的門票銷售安排修改，均會為業界及整個音樂行業鏈帶來不良後果，「損失不僅是演出行業的發展機會，還有消費者及整體香港的利益」。

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