【打擊黃牛】跨黨派議員批政府無決心無擔當 (14:00)

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民主黨立法會議員鄺俊宇稱，有關措施並無新意，「根本無決心解決炒賣門票問題」，批評政府「失焦」。對於政府認為不宜立即大幅度降低內部認購門票比例，他說這再次顯示政府缺乏決心，質疑文件竟連一個建議下調的比例都沒有提出，「似乎政府都是帶大家遊花園」、無意解決問題。他將會在民政事務委員會要求政府交代下調比例時間表。

鄺俊宇又提到，過去的批評在於炒賣門票罰則過低，而修改《公眾娛樂場所條例》近乎是社會共識，促請政府盡快展開立法，「沒理由在私人地方的活動炒賣門票就犯法，康文署地方炒賣就不違法」。

立法會民政事務委員會副主席區諾軒認為，政府說不宜立即大幅下調内部認購比例是不能接受，質疑當局不想得罪業界、沒有決心解決問題。但他提到，若修例，不應一刀切處理，以免影響沒有出現「黃牛」問題的宗教和藝術活動，否則是矯枉過正。

民建聯議員劉國勳則形容政府有方向但無方案，沒有提出調低内部認購比例是欠缺擔當的表現。他促請當局盡快修例並提高罰則，亦應提供誘因讓業界推行實名制，包括優先分配場地、提供租金減免等。

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