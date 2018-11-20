【打擊黃牛】政府擬修例涵蓋紅館伊館　研實名制　減內部認購比例 (13:09)

據民政事務局提交給立法會民政事務委員會的文件指出，只要門票在自由市場有需求，門票轉售圖利便不會完全消失；修例雖看似直接，但必須考慮條例是否適用於處理有關問題，並希望委員會考慮，一旦立法，其他在康文署場地的藝術表演、體育賽事等活動，所有門票轉售或受法例規管，未滿座的節目也可能受影響。

行政措施方面，政府稱考慮實施「實名制」購票和入場，但節目主辦機構普遍顧慮當中涉私隱和執行困難問題，擔心會影響門票銷情和節目運作，故康文署會與政府資訊科技總監辦公室研究，並透過明年4月成立的「智慧政府創新實驗室」，邀請業界提交解決方案，在此之前則容許主辦機構選擇是否實行「實名制」。

政府亦探討城市售票網以抽籤方式售票，惟主辦機構一般認為運作複雜，有欠靈活，不符合其銷售策略。

另外，現時在紅館和伊館的內部認購門票比例上限為80%，其餘用作公開發售，文件指，業界代表關注內銷門票數目直接影響盈餘或虧損，並不認為減少數目有助遏抑「炒飛」問題，故沒有任何下調空間。政府對此表示理解，但引述數據指近年紅館的娛樂節目，最後公開發售的門票數目或高於售票網首天發售的數目，故此認為內部認購門票比例有下調空間，惟考慮到演出業協會的關注，不宜大幅降低比例，而應逐步下調。文件亦提出考慮加入靈活條款，容許表演節目達一定場數，才需要應用新的內銷門票比例上限。

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