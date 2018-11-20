【佔中9人案】控方庭上播片　顯示多名被告發言及呼籲 (12:25)

相關報道：佔中9人案開審 被告全拒認罪 控方：三子5年前串謀 精心選中環

朱耀明在上述影片中則表示，循序漸進等了30年「普選」，希望今次是「爭取普選的最後一鋪，要政府埋單找數」。另一被告邵家臻則提到佔領中環犯法，亦會被捕，屆時他們會自首，亦不會抗辯，為自己的行為負責。邵家臻讓大家舉起左手，高呼「佔領中環，蓄勢待發」。

控方又播放2013年6月9日「和平佔中第一次商討日」的影片，戴耀廷當時用「民主商討、公民授權、確立方案、公民抗命、佔領中環、爭取普選」概括整個運動，形容當日正式由醞釀期進入組織裝備期。

當日有參與商討日的市民提出，若市民提早醒覺，未待第二次商討日已發生佔領中環；如何讓普羅市民明白運動理念；如何回應佔中影響經濟民生的說法等問題。戴耀廷當時回應稱，現時的「佔中」行動不能作即時回應，萬一發生突發事件，行動亦無法以由下而上的方式處理，形容屬運動的局限和特點，又曾呼籲在場人士捐款支持運動。

陳健民則整理當日的討論議題，分別為加強宣傳和論述；發展成全民運動；如何盡快進入商討方案，尤其處理提名委員會的問題；建立一個有公信力決策的機制；佔中的時機和退出機制；以及如何應對中央和特區政府的打壓。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，各人均否認串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。

相關報道：

陳健民：合謀罪成將產生寒蟬效應 政府可藉此清洗反對聲音

佔中9子聯名聲明稱參與雨傘運動無怨無悔 不認罪為對抗政治檢控