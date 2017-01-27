IMD世界人才報告　香港跌6級至第18位　瑞士蟬聯榜首星洲稱冠亞洲 (11:43)

「2018年世界人才報告」以3大指摽計算63個國家或地區在培養及吸引人才方面的排名，分別是「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」，3大指標下共有30個細項。

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全球頭10名除加拿大外，其他都是歐洲國家，依次為瑞士、丹麥、挪威、奧地利、荷蘭、加拿大、芬蘭、瑞典、盧森堡及德國。

亞洲方面，新加坡排名13，成為亞洲第一，之後是排18名的香港、第22名的馬來西亞、第27名的台灣、第29名的日本及第33名的韓國，中國內地則上升一位排第39名。報告指新加坡和香港在吸引海外專業人才以維持頂級人才庫方面表現佳，但教育公共投資落後；相反，馬來西亞則在教育投資方面表現良好，有助發展本土技術勞動力及改善該國人才庫質量，令馬來西亞在全球的排名上升6位。

香港的排名由去年的12位下跌至第18位，3個評分指摽排名全部下跌。

細看香港在3大指標的表現，「投資與發展人才」排名第31名（去年第24名），其中細項「公共教育支出總額」的全球排名為56名，但細項「女性勞動力」就排全球第3名。

「吸引與留住人才」方面，香港排第14（去年第11名）。當中細項「生活費用指數」在63個地區中僅排61名，是倒數第3，細項「管理層薪酬」就排第5。

「人才準備度」方面，香港排全球第9（去年第6名）。其中排名最低的細項是「勞動力增長」（34名），排名最高的細項為「財務技巧」、「國際經驗」及「教育評估」，3個細項均排全球第3。

(IMD/彭博)

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