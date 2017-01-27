【中美貿易戰】再約見梁君彥爭取改題目　鍾國斌稱若不獲豁免將撤23條議案 (10:49)

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美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」早前發表年度報告，建議美國商務部檢視現行科技出口上，將香港及中國視為兩個關稅區的做法。鍾國斌表示，當中提及23條的部分「令人擔心」，惟過去港人因認為中美貿易戰「未殺到埋身」，未有深刻感受。他說，今次報告首次向美國總統給予建議，包括作廢本港經濟稅區和特別關稅優惠，稱「尤其我與美國做了30年生意，看到（報告）有點心寒」。

他指報告將給予美國總統特朗普參考，不知道華府會如何「出招」，但不希望香港變成中美貿易戰的棋子，或美方借23條為藉口去影響香港。

立法會主席梁君彥昨稱，上周已過更改題目的通知期，故不會作豁免，但議員可以自行收回動議。鍾國斌在節目上稱，由於報告中有段落提及23條，「不希望因為我們討論23條，給口術或藉口美國國會去認為我們處理23條不妥當」，加上中期選舉後美國國會有不少新血，對香港一知半解；他今天或明天兩日將再約見梁君彥，商討可否開先例予以豁免，假如無法豁免，他準備撤回議案，但強調會提出緊急質詢和休會辯論，討論中美貿易戰。

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