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2018年11月20日星期二
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餵貓男石硤尾遇劫 遭10男拳打腳踢劫電話眼鏡 (10:07)
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巴籍青年否認強姦非禮醉酒女子 事主：酒醒後見內褲有異常分泌物 (20:28)
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多次強姦10歲女兒 七旬翁罪成大叫「我要上訴」 官斥千方百計嚇怕妻女 (18:37)
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夏威夷豪園遇竊 失逾81萬元首飾現金 (15:30)
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多次非禮4名男童軍 男領袖認罪下月判刑 (14:56)
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本港周三晚起降溫 菲律賓海域醞釀熱帶氣旋 (07:03)
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尖沙嘴巴士收掣不及撞的士 兩人不適
(10:09)
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尖沙嘴發生交通意外。凌晨零時許，一輛的士沿彌敦道往尖沙嘴方向行駛，駛至佐敦道交界一個交通燈位前停下，尾隨一輛26號巴士疑收掣不及，撞向的士車尾，兩名巴士乘客報稱不適。
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