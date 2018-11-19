城巴深水埗撞石屎篷致3死多傷　司機認危駕致他人死亡　還押候判 (18:59)

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案情指，被告方烔華（44歲）於2017年9月22傍晚在長沙灣道與欽洲街交界駕駛一輛「E21A」路線城巴，懷疑在交通燈前收掣不及，先撞向一輛的士，再剷上行人路並撞入大廈石屎頂篷。意外造成3人死亡，7人嚴重受傷，另有多名行人及乘客受輕傷。被告事後曾向警方表示因交通燈轉燈時「停唔切扭軚炒咗埋去」，但他在警誡下則保持緘默。

汽車檢驗人員案發後曾檢查巴士的軚及掣動系統，均沒發現異樣，巴士亦沒有任何機件故障，一切運作正常。政府化驗師從駕駛紀錄儀得出相關數據，指若司機案發時以中等力度踏煞車腳踏，而非用輕力，便可完全停車。

被告現承認自己非一名合格而謹慎的巴士司機，以及駕駛態度屬危險，導致3人死亡及7人嚴重受傷。法官表示先需索取被告背景報告，故將案件押後至下月10日判刑。

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