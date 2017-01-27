【佔中9人案開審．短片】陳健民：合謀罪成將產生寒蟬效應　政府可藉此清洗反對聲音 (18:52)

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。佔中三子等9人在法院大樓地下見傳媒，陳健民代表發言表示，控罪內容不合理，若合謀控罪成立，將產生寒蟬效應，牽連更多支持者。
陳健民表示，雖然部分被告曾承諾接受法律責任，惟控罪不合理，故9名被告今日不認罪。陳指，香港從未有人被控煽惑他人煽惑罪，而澳洲最高法院已裁定以該罪檢控公民是違憲行為，認為政府是剝公民權利。另外，合謀罪是以佔中三子的公開發言為罪證，而且涉罪人群牽連甚廣，還可包括佔中糾察、義工及支持者；若控罪成立，將產生寒蟬效應，政府可藉此清洗反對聲音。
對於英國議員就此案提出議案動議，譴責港府以含糊的法例檢控佔中9名被告，戴認為是次檢控內容令人質疑有政治考慮，令外界關心民主和公義的人為此發聲。戴又指，這次並非他們9人的審訊，亦是對於香港高度自治、法治的審訊。
9名被告輪流發言，大多人表示心情平靜，陳健民亦表示「既來之，則安之」、「於心無愧」。朱耀明提到，法庭上播放他們講述佔中理念，在審訊中可還原歷史真相。
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