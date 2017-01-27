控舊居新屋主轉售30萬名牌鞋　女鞋癡索償敗訴兼付訟費　官質疑偽造供辭 (18:57)

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原訴人為陸寶英，首、次被告為新屋主夫婦鮑錦洲和李憶夢。法官質疑若如原訴聲稱她愛鞋如寵物，搬屋過程她卻不親自執拾那些鞋子，更疏忽地向傭人表示「留下鞋櫃」，令傭人以為原訴欲「整個鞋櫃」連同內裏的鞋留下，直指原訴是粗心的鞋主。

法官表示，原訴遺失愛鞋有多個可能情節，包括搬屋公司職員曾兩次到涉事單位；單位清空後，又有裝修工人到單位內工作，加上該鞋櫃放置在走廊外，任何出入該幢大廈的人都會路經。簡言之，當中潛在太多可能性，或由他人取去鞋子而非被告。

原訴其中一項重要的指控，聲稱她曾向被告展示她的愛鞋，因此被告深知名牌鞋的價值，有意圖取去鞋子。法官認為，在原訴向被告撥打多次的激烈通話中，被告否認有見過鞋子，原訴卻沒有即時挑戰和質疑被告。邏輯上，既然原訴不就此爭議，亦即原訴沒有向被告展示過鞋子，法官直指此說法乃原訴偽造，以支持她的指控。

法官指出，原訴無法證明被告知悉鞋櫃藏有名牌鞋子，以及曾由被告親自處理鞋子，終判原訴敗訴，並下令原訴支付被告訟費。

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