控舊居新屋主轉售30萬名牌鞋　女鞋癡索償敗訴兼付訟費　官質疑偽造供辭 (18:57)

六旬女鞋癡稱前年底搬家時因傭人疏忽，把總值不少於30萬元的50雙鞋遺留在舊居。新屋主夫婦遷入4個月後，鞋癡發現「愛鞋」盡失，指控新屋主轉售其名牌鞋圖利。案件經審訊後，法官今頒判辭，指鞋癡偽造供辭，聲稱有向新屋主炫耀過她的名牌鞋收藏，裁定她敗訴，並需向新屋主支付訟費。
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原訴人為陸寶英，首、次被告為新屋主夫婦鮑錦洲和李憶夢。法官質疑若如原訴聲稱她愛鞋如寵物，搬屋過程她卻不親自執拾那些鞋子，更疏忽地向傭人表示「留下鞋櫃」，令傭人以為原訴欲「整個鞋櫃」連同內裏的鞋留下，直指原訴是粗心的鞋主。
法官表示，原訴遺失愛鞋有多個可能情節，包括搬屋公司職員曾兩次到涉事單位；單位清空後，又有裝修工人到單位內工作，加上該鞋櫃放置在走廊外，任何出入該幢大廈的人都會路經。簡言之，當中潛在太多可能性，或由他人取去鞋子而非被告。
原訴其中一項重要的指控，聲稱她曾向被告展示她的愛鞋，因此被告深知名牌鞋的價值，有意圖取去鞋子。法官認為，在原訴向被告撥打多次的激烈通話中，被告否認有見過鞋子，原訴卻沒有即時挑戰和質疑被告。邏輯上，既然原訴不就此爭議，亦即原訴沒有向被告展示過鞋子，法官直指此說法乃原訴偽造，以支持她的指控。
法官指出，原訴無法證明被告知悉鞋櫃藏有名牌鞋子，以及曾由被告親自處理鞋子，終判原訴敗訴，並下令原訴支付被告訟費。