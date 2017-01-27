【佔中9人案開審】聯名聲明稱參與雨傘運動無怨無悔　不認罪為對抗政治檢控 (18:12)

聲明指，公民抗命的原意，並非要破壞法治，用此手段來爭取普選，是希望法律得到人民授權，才能鞏固法律的權威，以法達義。雖然部分被告曾公開承諾接受法律責任，但同時要考慮控罪是否合法合理、舉證是否合乎事實、以及是否有損公民權利等。

聲明表示，有幾位被告（即戴耀廷、陳健民、朱耀明）在2014年12月3日向警方自首，並於2015年1月24日被捕，當時被警誡可能觸犯未經批准集結的罪行，惟2017年3月27日，9名被告再次被捕，但罪名卻改為普通法中的「合謀、煽惑及煽惑他人煽惑造成公眾妨擾」。聲明解釋，上述控罪其後被法官質疑是否重疊，而香港從未有人被控煽惑他人煽惑罪，而澳洲最高法院已裁定，以該罪檢控公民是違憲行為。

聲明又提出，合謀罪是以佔中三子的公開發言為罪證，而且渉罪人群牽連甚廣，除了三子之外，還包括佔中糾察、義工及支持者。聲明中指出，控罪一旦成立，將產生寒蟬效應，而政府或據此進一步「清洗」香港整個民主陣營。

最後聲明指，控罪賦予政府過度檢控權、並且有損言論及集會自由，因此9人一致決定不認罪，而戴耀廷及陳健民將出庭作證，親身反駁政府的指控，並還原歷史的真相。

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