自由黨改23條議案　變討論中美貿易戰　稱政府無游說 (17:19)

鍾國斌強調，自由黨認為23條立法是憲制責任，盡快立法對香港有利，但貿易戰對香港經濟、營商有重大影響，政府應在防範工作做得更好，而不是討論一些可能有爭議的題目；又強調改題目的決定沒有受到政府游說。不過，立法會主席梁君彥指，上周已過更改題目的通知期，所以不可改，未有主席試過作出豁免，但議員可以自行收回動議。

鍾國斌表示，討論23條立法的動議是自由黨兩年前黨團決定，但因發現中美貿易戰形勢對香港不利，「緊急性是中美貿易戰，應將23條放低」。他指，秘書處表示更改題目的程序已過，他們已去信立法會主席梁君彥要求豁免，但梁君彥指他不會作出豁免。

美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」早前發表年度報告，指北京政府持續侵蝕香港政治制度，建議檢視現行軍民兩用技術出口管制政策中，把香港與中國內地視為兩個不同關稅區的做法。鍾國斌表示，希望促請政府用方法保障香港在貿易戰中不受影響，因為此報告從來無建議美國政府要做什麼，所以擔心是「殺到埋身」， 希望政府嚴肅地看待貿易戰及香港的影響。

被問更改動議題目是否民主黨公開呼籲23條有爭議，擔心影響香港獨立關稅區地位。張宇人表示，不論做任何動議辯論都會游說各黨派，但對自由黨而言最重要是聚焦中美貿易戰對香港影響，工商界和業界都認為應聚焦。

政務司長張建宗早前說現時未是立法時機，是否因其回絕好意，故自由黨改題目，張宇人稱尊重外界想法，但非改題目的出發點；他指，23條的動議辯論通過與否，與23條立法是兩碼子事，因為動議無約束力。

至於何時再提討論23條立法諮詢，鍾國斌稱23條議題何時都可討論，下次未必由自由黨提出，或是其他黨派做，不需擔心無得討論。張宇人指，討論23條立法上，自由黨會根據2003年做法，有意見會提出，可接受的會接受。

民主黨林卓廷表示，自由黨決定是負責任決定，是「臨崖勒馬」，是聽取社會各界意見的決定，現在中美貿易戰如火如荼之際，任何人不應火上加油，建議其他建制政黨效法自由黨，避免激化美國國會關注香港人權、自由狀況。

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