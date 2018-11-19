【佔中9人案開審】控方播三子記者會片段　犯人欄內9被告不時微笑互聊 (17:02)

控方先播放三子宣布「讓愛與和平佔領中環」行動，並宣讀信念書的記者會。朱耀明當時表示，行動不會打倒任何人，或反抗任何政權。他們將以公民抗命方式，凸顯藏在合法制度裏的不公義，又認為若能為這一代，或下一代的人爭取更大自由，他們三人失去自由屬微不足道的事。

戴耀廷則表示，行動單純由個人決定，不由任何組織或政黨主導，屬自發組合而成，又說：「公民抗命雖然不合法，但必須絕對非暴力。」他指，他們將如傳道者一樣，積極與不同群體對話，將民主普選、公平、公義等普世價值向港人傳揚，又期望最少一萬人參與佔領。

陳健民則表示，假如政改失敗，年輕人將變得激進化，中產階級亦會對社會厭倦，故希望這個時候提出行動。他又指，行動的目標不是癱瘓整個社會，而是表達爭取普選的決心，假如被捕將不作抵抗，讓警員將他們抬上警車。

控方播放多條片段期間，戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名被告，不時坐在犯人欄內微笑，甚至帶笑互相說話。

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